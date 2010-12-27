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Петербуржцы заметили таракана Стасика в "Спаре" на Брестском бульваре
Сегодня, 7:03
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lesjasap

Петербуржцы заметили таракана Стасика в "Спаре" на Брестском бульваре

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Покупатели даже придумали для магазинного питомца имя.

В Красносельском магазине крупной торговой сети петербуржцы заметили живность. По данным очевидцев, по продукции "Спара" на Брестском бульваре накануне бегал таракан. Фотографию с доказательством инцидента местный житель выложил в социальные сети.

Петербуржец возмущён антисанитарией в зале. На заснятом кадре видно, что рыжое и усатое насекомое спокойно может перемещаться по лотку, в котором лежат цыплята-табака. Очевидец даже дал имя навязчивому питомцу. Таракан стал Стасиком.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ресторане на проспекте Славы стол "сервирует" крыса.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: антисанитария, брестский бульвар, магазин, спар, таракан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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