Петербуржцы заметили таракана Стасика в "Спаре" на Брестском бульваре

В Красносельском магазине крупной торговой сети петербуржцы заметили живность. По данным очевидцев, по продукции "Спара" на Брестском бульваре накануне бегал таракан. Фотографию с доказательством инцидента местный житель выложил в социальные сети.
Петербуржец возмущён антисанитарией в зале. На заснятом кадре видно, что рыжое и усатое насекомое спокойно может перемещаться по лотку, в котором лежат цыплята-табака. Очевидец даже дал имя навязчивому питомцу. Таракан стал Стасиком.
Ранее Piter.tv писал о том, что в ресторане на проспекте Славы стол "сервирует" крыса.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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