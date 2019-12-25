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Петербуржцы заметили слив отходов в залив возле "Севкабель Порта"
Сегодня, 8:48
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы заметили слив отходов в залив возле "Севкабель Порта"

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Подробности инцидента уточняются.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что петербуржцы заметили слив отходов в залив возле "Севкабель Порта". очевидцы поделились фотографиями в соцсети. 

Местные жители заметили слив мутной жидкости прямо в залив на Кожевенной линии, 34. На кадрах видно загрязнения светлого цвета, пятно от которых стремительно расползалось по акватории.

Горожане намерены обратиться в экологическую службу для расследования.

Ранее мы сообщали о том, что "Мальдивы" Ленинградской области утопают в мусоре.

Фото:Живем на Васильевском | Васильевский остров/вк

Теги: севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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