Подробности инцидента уточняются.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что петербуржцы заметили слив отходов в залив возле "Севкабель Порта". очевидцы поделились фотографиями в соцсети.

Местные жители заметили слив мутной жидкости прямо в залив на Кожевенной линии, 34. На кадрах видно загрязнения светлого цвета, пятно от которых стремительно расползалось по акватории.

Горожане намерены обратиться в экологическую службу для расследования.

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Фото:Живем на Васильевском | Васильевский остров/вк