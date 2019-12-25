"Мальдивы" Ленинградской области утопают мусоре

Озеро Донцо стало популярным среди жителей области и Петербурга совсем недавно, но отдыхающие успели оставить горы мусора.

Активисты, волонтеры и администрация Волосовского района пытается очистить от мусора озеро Донцо, которое называют "Ленинградскими Мальдивами". Об этом рассказал "АиФ-Петербург".

Берег озера завален разорванными матрасами, детскими спасательными жилетами, использованными мангалами и бесчисленными пакетами с мусором был заполнен берег знаменитого озера. Жители близлежащего поселка отметили, что долго следили за ситуацией, но поняли, что пора брать все в свои руки. Мусором был заполнен не только берег озера. Активисты находили пакеты с отходами в кустах и даже в воде. Совместными усилиями все же удалось очистить территорию озера и привести ее в прежний вид. Однако неизвестно, когда мусор появится вновь. Местные уточняют, что территорию озера муниципалитет убирает редко, но периодически организовывает вывоз мусора и устанавливает специальные баки.

Озеро Донцо – памятник природы и относится к особо охраняемым природным территориям.

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Фото: vk.com/piterevents