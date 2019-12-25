В новый этап благоустройства общественного пространства "Аэропарк" в Гатчине будет вложено 90 млн руб

Работы пройдут в текущем году.

В новый этап проекта благоустройства общественного пространства "Аэропарк" в Гатчине (Ленинградская область) будет вложено 90 миллионов рублей. Соответствующую закупку разместила администрация Гатчинского района.

Средства на этап предоставляет федеральный бюджет.

В целом, проект очень масштабный. В "Аэропарке" будут создан музей авиации (здесь располагался первый военный аэродром Российской Империи, фрагменты построек которого сохранились), аэротруба, скейтпарк, каток, другие объекты.

В рамках закупки планируется купить 45 скамеек, разнообразные качели, канатный мост, 4 велопарковки "Лабиринт", несколько панно-головоломок, светильники, в том числе 85 4-х метровых уличных STREET. Работы этапа, как планируется, будут завершены в декабре.

Как сообщало ранее Piter.tv, благоустройство "Аэропарка" в Гатчине прошло первый этап.

Фото: vk.com/gatchina.aeropark