Благоустройство Аэропарка в Гатчине прошло первый этап

Место проведения работ посетила людмила Нещадим.

В Гатчине подошел к концу начальный этап работ по благоустройству Аэропарка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

Территорию осмотрела глава местной администрации Людмила Нещадим. Руководитель отметила, что обустройство парка является одним из наиболее крупных городских проектов, профинансированных из регионального бюджета. Планируется, что подрядчик без труда сможет уложиться в поставленные сроки.

Следующим шагом для специалистов станет проектирование будущего музея авиации. На его месте уже произведена отчистка территории и уборка отходов.

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Фото: ВКонтакте / gmr47