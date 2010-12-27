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В Приморском районе дорогой спорткар элегантного цвета угодил в ДТП
Сегодня, 10:20
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе дорогой спорткар элегантного цвета угодил в ДТП

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К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 10 декабря, в Приморском районе дорогой спорткар элегантного цвета угодил в ДТП. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на Приморском проспекте, напротив ЦПКиО. Очевидцы отметили, что в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в ограждение.

"Детям в Африке пить и есть нечего а они себе помойки покупают за 10 Лямов и бьют их",

—возмущаются горожане.

На кадрах видно, что жёлтый Chevrolet Corvette в аварии не сильно пострадал. Разбит всего лишь бампер.

На месте работают правоохранители. 

Ранее мы сообщали о том, что Volkswagen сбил подростка на проспекте Непокоренных.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Серж Плаамер

 

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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