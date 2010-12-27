Во вторник, 10 декабря, в Приморском районе дорогой спорткар элегантного цвета угодил в ДТП. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на Приморском проспекте, напротив ЦПКиО. Очевидцы отметили, что в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в ограждение.
"Детям в Африке пить и есть нечего а они себе помойки покупают за 10 Лямов и бьют их",
—возмущаются горожане.
На кадрах видно, что жёлтый Chevrolet Corvette в аварии не сильно пострадал. Разбит всего лишь бампер.
На месте работают правоохранители.
Ранее мы сообщали о том, что Volkswagen сбил подростка на проспекте Непокоренных.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Серж Плаамер
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