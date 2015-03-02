Петербуржцы заметили гуляющую породистую курицу на Торезе

В Выборгском районе Петербурга 15 августа горожане заметили курицу, которая свободно разгуливала около детской площадки на проспекте Тореза у дома 40/2. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Автор поста в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "ВКонтакте", отмечает, что животное породистое и у нее есть владельцы. Но сейчас они не отзываются.
Неравнодушный житель спрашивает: "Кто потерял курицу?". Пользователи в комментариях отнеслись к посту с юмором, один из них ответил: "Хватай быстрее, а то убежит дичь!".
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