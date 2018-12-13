Петербуржцы за прошлый год взяли микрозаймов на 16,8 млрд рублей

Это на 40,3% больше, чем годом ранее.

В минувшем году жители Северной столицы взяли кредитов в микрофинансовых организациях на 5,2 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Так, за весь 2018 год микрофинансовые фирмы выдали горожанам кредитов на 16,8 млрд рублей. Чаще петербуржцы стали приходить за займами "до зарплаты", они предполагают выдачу наличных до 30 тысяч рублей на 30 дней. Доля таких кредитов выросла на 13,9%.

Отметм, что компаний по микрозаймам в России стало меньше на 1,4%. Это связано с тем, что ГУ Банка России выводит недобросовестных игроков с рынка.

Ранее мы сообщали о том, что За прошедшую неделю 393 петербуржцев покусали клещи

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