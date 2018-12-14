Петербуржцы взяли серебро в международном турнире по мини-футболу

Соревнование проводилось для детей-сирот, детских домов и интернатов.

В Северной столице с 6 по 8 декабря проходил 16-й международный турнир по мини-футболу среди детских центров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В матчах участвовали 13 коллективов. Юные спортсмены представляли Белоруссию, Латвию, Армению и Испании, а также российские города: Петербург, Северодвинск, Владикавказ, Ростов, Мурманск, Владикавказ и Тюмень. Турнир проводился в спортивном зале Межвузовского студенческого учебно-спортивного центра.

В финале встретились команды Петербурга и Армении. Хозяева соревнований проиграли соперникам со счетом 0:3. Бронзу получили приморские футболисты.

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Фото: АНО СК "Виктория-Питер" / VK