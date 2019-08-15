Петербуржцы встали в хоровод на Дворцовой площади

В центре Петербурга стартовала акция "Хоровод мира".

Событие началось в 18:00 15 августа. На мероприятии присутствовал и наш корреспондент.

В хороводе объединились более двух десятков сообществ по изучению традиционной народной культуры России, школы хороводов и любители традиционного искусства. Как рассказали организаторы, цель акции – представить единство многонациональной культуры России.

Отметим, что мероприятие также проходит и в других российских городах.

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Видео: Piter.TV