Петербуржцы встали в хоровод на Дворцовой площади

Событие началось в 18:00 15 августа. На мероприятии присутствовал и наш корреспондент.
В хороводе объединились более двух десятков сообществ по изучению традиционной народной культуры России, школы хороводов и любители традиционного искусства. Как рассказали организаторы, цель акции – представить единство многонациональной культуры России.
Отметим, что мероприятие также проходит и в других российских городах.
Ранее Piter.TV рассказал, как фасад Петропавловской крепости впервые очищают от загрязнений.
Видео: Piter.TV
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