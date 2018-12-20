Фасад Петропавловской крепости впервые очищают от загрязнений

В четверг, 15 августа, впервые в истории началась очистка гранитного фасада Петропавловской крепости. Петербуржцы обратили внимание на то, как сильно отличаются стены крепости до и после помывки.
Планируется, что сооружение удастся полностью очистить к сентябрю этого года. Для этого реставраторы используют мелкий кварцевый песок, которым они обрабатывают фасад.
Чистку Петропавловской крепости проведут впервые, в середине XX века камни очищали, но фрагментарно.
Стены крепости облицевали в гранит в 1779-1798 годах.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге к концу сентября модернизируют систему очищения сточных вод ультрафиолетом.
Фото: А.Федоров / wikipedia.org
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