Фасад Петропавловской крепости впервые очищают от загрязнений

Местные жители заметили, что стены крепости стали намного светлее.

В четверг, 15 августа, впервые в истории началась очистка гранитного фасада Петропавловской крепости. Петербуржцы обратили внимание на то, как сильно отличаются стены крепости до и после помывки.

Планируется, что сооружение удастся полностью очистить к сентябрю этого года. Для этого реставраторы используют мелкий кварцевый песок, которым они обрабатывают фасад.

Чистку Петропавловской крепости проведут впервые, в середине XX века камни очищали, но фрагментарно.

Стены крепости облицевали в гранит в 1779-1798 годах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге к концу сентября модернизируют систему очищения сточных вод ультрафиолетом.

Фото: А.Федоров / wikipedia.org