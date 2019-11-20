Петербуржцы вспоминают великого поэта А. С. Пушкина

Писателя почтили минутой молчания.

В понедельник, 10 февраля, в России вспоминают великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. На сегодняшний день прошло уже 183 года со дня его смерти.

Петербуржцы собрались на памятную встречу во дворе музея-квартиры Пушкина на набережной Мойки, 12, у памятника поэту. Во дворе звучала лиричная музыка, а горожане и поклонники писателя почтили его минутой молчания. В сам музей выстроились очереди из желающих ознакомиться с бытом поэта.

В разных районах города прошли спектакли, выставки и даже концертные программы по мотивам творчества Пушкина. Также в Петербурге прошли тематические экскурсии, проходящие по местам поэта в городе.

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Фото, видео: Piter.TV