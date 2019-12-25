Петербуржцы c каждым годом реже заболевают гриппом

В среду, 26 августа, стало известно, что заболеваемость гриппом в Петербурге снижается несколько лет.
Так, если сравнивать показатели 2019 и 2016 годов, то можно увидеть, что случаев заболеваемости зафиксировано практически в три раза меньше. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает показатели "убедительными". Кроме того, с каждым годом все больше людей делают прививки от гриппа: в 30,3% в 2015 году, 41,5% в 2016 году, 49,7% в 2017 году, 50,8% в 2018 году, 55% в 2019 году. В текущем году показатель может вырасти до 60%.
Ранее мы писали, что Мариинская больница нуждается в донорской крови.
Фото: Piter.TV
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