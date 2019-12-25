Мариинская больница нуждается в донорской крови

Пациенты поступают в больницу круглосуточно.

В среду, 26 августа, в пресс-службе Мариинской больницы сообщили, что нуждаются в донорской крови.

В больницу поступают пациенты, которым нужно переливание. Люди поступают в стационар круглосуточно. Из-за того, что больница работала как инфекционный стационар, приема крови не было. Многие доны в отпуске, на каникулах, поэтому привычный трафик отсутствует. Нужна кровь всех групп.

Сама процедура полностью безопасна, записаться можно по телефону 275-74-55. Кровь будут проверять на коронавирус и ВИЧ. Стать донором можно и без прописки в Петербурге.

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Фото: Piter.TV