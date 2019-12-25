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В комздраве рассказали о 18 новых смертельных случаях от COVID-19
Сегодня, 17:33
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nadezhda_sib

В комздраве рассказали о 18 новых смертельных случаях от COVID-19

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Всем пациентам было более 40 лет.

Сегодня, 26 августа, стало известно о 18 новых смертельных случаях заболевания COVID-19. В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о том, что среди умерших было 6 мужчин от 42 до 92 лет и 12 женщин от 52 до 83 лет.

Пациенты ушли из жизни в период с 5 по 25 августа. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признали двустороннюю пневмонию, обусловленную коронавирусом. Умершие имели хронические заболевания, которые осложнили течение основного заболевания. 

Всего за весь период пандемии от вирусной инфекции в городе скончались 2375 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, смерть от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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