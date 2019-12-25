Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 115 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Больше всего умерших за указанный период зафиксировано в Петербурге (18), Свердловской области (12), Москве (11), Ростовской области (8) и Красноярском крае (5). С начала пандемии от коронавируса скончались 16 683 россиян.
Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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