Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек

В целом по России подтверждено 115 новых летальных случаев.

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 115 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировано в Петербурге (18), Свердловской области (12), Москве (11), Ростовской области (8) и Красноярском крае (5). С начала пандемии от коронавируса скончались 16 683 россиян.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек.

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