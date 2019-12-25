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Петербуржцы все еще соблюдают самоизоляцию
Сегодня, 19:26
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smirenny

Петербуржцы все еще соблюдают самоизоляцию

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В четверг городская активность составила 66%.

Судя по данным "Яндекс.Карт", город еще не зажил полной жизнью: некоторые жители Петербурга продолжают соблюдать самоизоляцию. 

На четверг, 4 июня, активность горожан составила 66%, в то время как москвичи были активны на 62%. Индекс самоизоляции петербуржцев составил 1,6 балла. В среднем по стране 4 июня индекс составил 1,3 балла. 

В пятницу, 5 июня, индекс самоизоляции петербуржцев вечером составил уже 1,2 балла. Показатель не опускается ниже 1 балла со среды.

Ранее мы писали, что утром 1 июня петербуржцы самоизолировались лучше всех россиян.

Фото: pixabay

Теги: индекс самоизоляции, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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