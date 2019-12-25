Утром 1 июня петербуржцы самоизолировались лучше всех россиян

Утром в понедельник, 1 июня, петербуржцы самоизолировались лучше других жителей городов-миллионников. По состоянию на 9:20, индекс самоизоляции в городе составил 2,3 баллов. Несмотря на это, на улицах города по-прежнему остается очень много людей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".
Второе место по самоизоляции среди городов с населением более 1 млн человек заняла Москва, у которой 2,2 балла. Третье место поделили Воронеж и Ростов-на-Дону – 2,1 баллов.
Хуже всех самоизолировались в Уфе (1,0), Челябинске (0,9) и Новосибирске (0,8).
Ранее мы писали, что в первый день лета в Петербурге будет солнечно, но прохладно.
Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"
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