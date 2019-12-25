В первый день лета в Петербурге будет солнечно, но прохладно

Дневной прогрев ограничит холодный северо-восточный ветер.

В понедельник, 1 июня, в Петербурге будет преимущественно солнечно, но прохладно. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в первый день календарного лета погодой в городе будет управлять антициклон, который не даст редким облакам достичь фазы выпадения осадков. Однако дневной прогрев ограничит холодный северо-восточный ветер. Его порывы составят 5-10 м/с.

Температура воздуха 1 июня достигнет плюс 14-16 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее жителей Ленобласти предупредили о заморозках 1 июня.

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