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Жителей Ленобласти предупреждают о заморозках 1 июня
Сегодня, 22:50
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smirenny

Жителей Ленобласти предупреждают о заморозках 1 июня

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Первый день лета начнется с похолодания.

По информации МЧС по региону, 1 и 2 июня на территории Ленобласти ожидаются заморозки до -2 градусов.

В ночное время суток температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, сообщается на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Днем столбик термометра покажет +16 градусов. 

Ожидается северный ветер, порывы которого достигнут 6-11 метров в секунду. Также сообщается, что погода будет преимущественно без осадков. 

Ранее мы писали, что жителей области предупреждают о повышенной пожароопасности.

Фото: pixabay

Теги: заморозки, первый день лета, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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