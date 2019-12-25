Жителей Ленобласти предупреждают о заморозках 1 июня

По информации МЧС по региону, 1 и 2 июня на территории Ленобласти ожидаются заморозки до -2 градусов.
В ночное время суток температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, сообщается на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Днем столбик термометра покажет +16 градусов.
Ожидается северный ветер, порывы которого достигнут 6-11 метров в секунду. Также сообщается, что погода будет преимущественно без осадков.
Ранее мы писали, что жителей области предупреждают о повышенной пожароопасности.
Фото: pixabay
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