Жителей области предупреждают о повышенной пожароопасности

В период с 31 мая по 2 июня ожидается третий класс пожароопасности.

По ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленобласти с 31 мая по 2 июня ожидается третий класс пожароопасности.

Синоптики также обещают 1 и 2 июня заморозки до -2 градусов местами. МЧС предупреждает не разводить костры и не использовать открытый огонь. В ведомстве напомнили об особом противопожарном режиме с 1 мая. В ведомстве уточнили, что, по статистике, в 9 из 10 случаев виновник лесных пожаров – человек, а именно не затушенные костры, окурки, спички. В жаркую сухую погоду достаточно лишь искры, чтобы вспыхнул пожар.

Напомним, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а также не следует оставлять электроприборы без присмотра. Телефоны экстренных служб: 112 (единая служба спасения) и 101 (пожарные, мчс).

Ранее мы писали, что на Лапинском проспекте заметили пожар.

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