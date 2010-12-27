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Петербуржцы все чаще стали заказывать еду на дом
Сегодня, 6:54
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lesjasap

Петербуржцы все чаще стали заказывать еду на дом

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Сервисами активно пользуется молодежь.

В Петербурге сервисами доставки еду пользуется примерно 10 процентов мобильных пользователей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование Quiet Media. Аналитики изучили данные трафика 8 миллионов человек в Северной столице. Результаты примерно равны тем, которые показала Москва.

В Москве сервисом пользуются около 11% абонентов мобильных операторов. В Санкт-Петербурге это показатель составляет около 10%

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Основной аудиторией сервисов становятся молодые люди от 24 до 35 лет. Их доля достигает 48% от общего количества потребителей. Соотношение мужчин и женщин практически равно. Однако есть небольшой перевес в сторону представителей сильного пола - на четыре процента. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Ленинградская область потратит 148,9 млн рублей на перевозки больных вертолетами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: доставка, еда, опрос
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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