Петербуржцы все чаще стали заказывать еду на дом

Сервисами активно пользуется молодежь.

В Петербурге сервисами доставки еду пользуется примерно 10 процентов мобильных пользователей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование Quiet Media. Аналитики изучили данные трафика 8 миллионов человек в Северной столице. Результаты примерно равны тем, которые показала Москва.

В Москве сервисом пользуются около 11% абонентов мобильных операторов. В Санкт-Петербурге это показатель составляет около 10% прокомментировали авторы работы

Основной аудиторией сервисов становятся молодые люди от 24 до 35 лет. Их доля достигает 48% от общего количества потребителей. Соотношение мужчин и женщин практически равно. Однако есть небольшой перевес в сторону представителей сильного пола - на четыре процента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ленинградская область потратит 148,9 млн рублей на перевозки больных вертолетами.

Фото: Piter.tv

