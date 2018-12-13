Ленинградская область потратит 148,9 млн рублей на перевозки больных вертолетами

Помимо пилота, на борту вертолета должны помещаться еще четыре человека и место для лежачего больного.

Правительство Ленинградской области намерено потратить 148,9 млн рублей на перевозки больных вертолетами. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В документах сказано, что в обязанности подрядчика входит доставка пациентов и персонала до медицинского учреждения. Воздушные суда должны быть оборудованные медицинской техникой.

Так, от победителя аукциона потребуется два вертолета не старше 5 лет. При этом у пилота в стаже должны быть 797,9 полетных часов. Кроме него на борту должны помещаться четыре человека и место для лежачего больного.

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