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В Петербурге на юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"
Сегодня, 19:40
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

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Робот способен подготовить отзыв на иск в течение нескольких секунд.

На Петербургском международном юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста". Об этом сообщает ТАСС. 

Разработчики необычного девайса утверждают, что "железный помощник" способен подготовить отзыв на иск в течение нескольких секунд, а договор займет около двух минут. 

За год команда разработчиков доработала робота и превратила его в полноценную рабочую лошадку, миссия которой избавить юристов от рутины

сказано в сообщении

После презентации робота-юриста пройдет  "юридический баттл". Так, девайс сразится с настоящим юристом Романом Бевзенко.

Петербургский экономический форум пройдет с 14 по 18 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Власти Петербурга торжественно вручили ветеранам Единую карту петербуржца

Фото:pixabay

Теги: наука, новости спб, общество, экономический форум спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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