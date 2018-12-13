В Петербурге на юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

На Петербургском международном юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста". Об этом сообщает ТАСС.
Разработчики необычного девайса утверждают, что "железный помощник" способен подготовить отзыв на иск в течение нескольких секунд, а договор займет около двух минут.
За год команда разработчиков доработала робота и превратила его в полноценную рабочую лошадку, миссия которой избавить юристов от рутины
сказано в сообщении
После презентации робота-юриста пройдет "юридический баттл". Так, девайс сразится с настоящим юристом Романом Бевзенко.
Петербургский экономический форум пройдет с 14 по 18 мая.
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Фото:pixabay
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