В Петербурге на юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

Робот способен подготовить отзыв на иск в течение нескольких секунд.

На Петербургском международном юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста". Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики необычного девайса утверждают, что "железный помощник" способен подготовить отзыв на иск в течение нескольких секунд, а договор займет около двух минут.

За год команда разработчиков доработала робота и превратила его в полноценную рабочую лошадку, миссия которой избавить юристов от рутины сказано в сообщении

После презентации робота-юриста пройдет "юридический баттл". Так, девайс сразится с настоящим юристом Романом Бевзенко.

Петербургский экономический форум пройдет с 14 по 18 мая.

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