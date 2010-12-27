Петербуржцы впервые выберут добрейших жителей города

Началось голосование за добрых петербуржцев в рамках специальной премии.

В декабре в Петербурге состоится вручение ежегодной премии "Форма добра. Топ 25. Самые добрые люди Петербурга". Петербуржцам предложили выбрать самого доброго горожанина. Сотрудники комитета по молодежной политике представили 72 номинанта в 25 номинациях, которые могут получить заветную премию.

Голосование на одноименном сайте продлится до 5 декабря. Среди тех, за кого можно отдать свой голос, есть представили добровольческих движений, органов власти, СМИ, социально-ответственного бизнеса и многие другие.

Наградят выбранных самими петербуржцами 25 людей 8 декабря.

Кстати, осталось несколько дней до окончания голосования по переименованию станции метро "Новокрестовская" в "Зенит".

Фото: Piter.TV