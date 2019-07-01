Надпись на злополучной рекламе гласит "ложим плитку".

Петербуржцы возмутились неграмотности авторов рекламы в центре города. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

"Безграмотный" продукт маркетологов красуется на Восстания, 13. Надпись на рекламе гласит "ложим плитку".

Более грамотные люди уже успели поглумиться над ошибкой на рекламном плакате отмечает корреспондент

На желтом плакате написано от руки "Кладем! Это Петербург!". Автор пожелал остаться неизвестным.

Ранее мы сообщали о том, что Нино Катамадзе не придет на фестиваль в Петербурге.

Видео:Piter.TV