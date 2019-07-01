  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:51
124
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Петербуржцы возмутились неграмотности авторов рекламы в центре города

0 0

Надпись на злополучной рекламе гласит "ложим плитку".

Петербуржцы возмутились неграмотности авторов рекламы в центре города. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

"Безграмотный" продукт маркетологов красуется на Восстания, 13. Надпись на рекламе гласит "ложим плитку".

 Более грамотные люди уже успели поглумиться над ошибкой на рекламном плакате

отмечает корреспондент

На желтом плакате написано от руки "Кладем! Это Петербург!".  Автор пожелал остаться неизвестным.

Ранее мы сообщали о том, что Нино Катамадзе не придет на фестиваль в Петербурге.

Видео:Piter.TV

Теги: общество, петербург, реклама петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии