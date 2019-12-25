Родители возмущены организацией учебного процесса в Петербурге

Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить численность учеников в классе, но не у всех школ есть для этого помещения.

Школы Петербурга с 1 сентября начнут работу в очном режиме. Этот учебный год пройдет не совсем привычным образом. И родители петербургских школьников уже возмущены новыми условиями организации учебного процесса. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

В первую очередь родители не понимают, почему сотрудники пищеблока должны носить маски, а ученики – нет. Учителям при этом также разрешат проводить уроки без СИЗ.

Также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить численность учеников в классе, но не у всех школ есть для этого помещения. Минпросвещения установило планку – 25 человек в классе. При этом на каждого ученика в помещении должно приходиться 2,5 метра пространства. Как реализовать это требования, не понятно.

Также родители не понимают, что будет происходить, если кто-то в классе заболеет коронавирусом. Посадят на карантин весь класс, или всю школу.

1 сентября 2020 в Петербурге: новые правила и ограничения.

Фото: Piter.TV