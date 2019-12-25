Петербуржцы возмущены очередями в Пулково из-за тестов на COVID-19

Чтобы сдать тест, нужно ждать 1,5-2 часа.

В аэропорту Пулково стабильно собираются очереди из горожан, которые вернулись из других стран. Все они хотят сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту, поэтому ждать приходится 1,5-2 часа.

При этом многие утверждают, что тест стоит 2550 рублей, что на 350 рублей дороже, чем говорилось изначально.

Россияне, которые прибывают из зарубежных стран, обязаны в течение трех суток сдать тест на COVID-19.

Петербург вновь стал лидером по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото:Piter.TV