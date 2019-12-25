Петербург вновь стал лидером по числу смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в Петербурге было зафиксировано 19 летальных исходов от коронавируса. Это 15% от общего числа всех погибших от коронавируса по России.
За сутки в Москве подтвердили смерть 11 пациентов, в Новгородской области – 10 пациентов и первую строчку антирейтинга заняла Северная столица – 19 человек.
В Петербурге с начала пандемии от коронавируса скончались 2440 человек. Летальность коронавируса в городе составляет 6,62%, что является худшим показателем по стране.
К концу лета коронавирусом переболели от 10% до 13% петербуржцев.
Фото: Piter.TV
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