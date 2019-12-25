К концу лета коронавирусом переболели от 10% до 13% петербуржцев

Распространение вируса может ускориться в сентябре.

Европейский университет опубликовал результаты исследования заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По данным ученых, к концу лета COVID-19 переболели от 10% до 13% горожан, или от 540 до 700 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В первом этапе тестирования на антитела участие приняли 1054 жителей города старше 18 лет. Во второй этап пригласили 497 человек из этой группы. Повторное исследование позволило установить динамику иммунного ответа этих людей и понять, как развивается болезнь в популяции.

При помощи теста Abbott Architect IgG антитела к вирусу выявили у 10,3% испытуемых. Более высокий процент переболевших удалось выявить благодаря тесту Genetico CoronaPass Total Ig.

Один из авторов исследования, эпидемиолог Антон Барчук не исключает, что распространение вируса может ускориться в сентябре. Однако уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля может сгладить эпидемиологическую кривую и не допустить заполнения стационаров, как это было весной.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрылись 416 заведений стрит-ритейла.

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