Петербуржцы восстанавливают интерьер парадной доходного дома Еремеевой

Дом был построен в начале XX века по проекту архитектора Михаила Еремеева.

Жители Петербурга помогают восстановить исторический интерьер парадной доходного дома А. А. Еремеевой. Дом располагается на 5-й линии В.О., 46. Как рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" местный житель Роман, все соседи объединились в чате и обсуждали, какие работы они хотят провести в здании.

Решили, что мы придем к восстановлению исторического интерьера настолько, насколько мы можем себе это позволить. Начали мы с того, что совместно с управляющей компанией покрасили стены. У нас были страшные зеленые стены, изначально писали заявление, чтобы с нами согласовывали цвет, они пошли навстречу. Роман Киташов.

Люстру, которая будет украшать холл, купили за счет местных жителей. В планах также восстановить входную дверь и арку на въезде во двор.

Дом в готическом стиле был построен в 1903-1905 годах.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что жители дома Корнилова очистили аутентичные витражи ХХ века.

Фото: citywalls.ru