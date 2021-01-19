Жители дома Корнилова очистили аутентичные витражи ХХ века

Витражи отличаются уникальным для петербургских домов методом создания рисунка на стекле.

Жители доходного дома М. Д. Корнилова очистили витражи, которые сохранились с 1907 года. Дом находится по адресу Средний проспект Васильевского острова, 45. В советское время картины на стекле закрасили толстым слоем краски и обшили металлическими листами. Изначально витражи служили источником света для жильцов доходного дома и отделяли парадную лестницу от черновой.

Я обратилась к Татьяне Княжицкой, которая создает каталог витражей Петербурга. Она мне посоветовала связаться с ГЭНГом, мы обсудили с ними, но они ответили, что не возьмутся за такой большой объем, а также потребуется согласование. Мы решили: желание помыть окна не должно требовать согласования, и решили осуществить это своими силами. Анна Плакунова, дизайнер

Вместе с жителями рабочие отмыли краску, вытащили разрушенные фрагменты и заделали дыры специальным материалом.

Трудности были с парадной стороны, потому что эти обрамления сделаны из свинца, они мягкие, поэтому чтобы это все не отвалилось, работали очень аккуратно: рельеф очищали маленькими ножичками, шпателями. С той стороны было полегче, хотя там было больше краски и, следовательно запаха, пришлось даже использовать аммиак. Денис Картамышев, рабочий

Витражные перегородки выполнены уникальным методом: цветы, листья и орнамент создают единый рисунок на стекле. Всего в доме семь таких витражей, а на последнем этаже расположены стеклянные расписные окна в виде арок. Активисты дома планируют не только очистить остальные перегородки, но и воссоздать исторический вид витражей.

Поскольку это черная лестница и туда выходила кухаркина комната, то есть не могло быть так, что в перегородке были прозрачные стекла: господа, конечно, не должны были видеть, что происходило на черной лестнице, и стекла были матовые. Мне кажется, стоит привести к такому виду: чтобы свет был, но в то же время стекла были непрозрачными. Елена Нецецкая, жительница дома

Помимо трех витражных окон жители восстановили лепной декор на первом этаже парадной.

Видео, фото: Piter.TV