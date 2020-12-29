Петроградка оказалась одним из самых богатых на витражи районов: волонтеры обнаружили исторические витражи по 110 адресам.

На Петроградской стороне посчитали сохранившиеся в парадных витражи XIX - начала ХХ века. Это один из самых богатых исторических районов: волонтерам удалось найти витражи по 110 адресам. Найденные уникальные архитектурные остекления объединят в книгу, которую передадут в российские библиотеки.

Зачем считать витражи? Это часть нашего исторического наследия, которая мало известна не только горожанам, но и специалистам. А между тем в Петербурге сохранилось огромное число витражей, несмотря на все утраты, которые были в советское время, годы перестройки даже сейчас довольно часто витражи довольно часто исчезают с лестничных клеток, их заменяют на стеклопакеты. Этот корпус произведений декоративно-прикладного искусства является одним из самых обширных в России. Татьяна Княжицкая, искусствовед

Искать витражи помогала команда волонтеров, в проекте участвуют более 50 добровольцев. Волонтеры обошли все парадные района, сфотографировали найденные витражи и занесли их в единую базу.

Я очень люблю Петербург, я здесь родилась и выросла. С самых ранних школьных лет я очень любила ходить по улицам, всегда были интересны парадные, проходные дворы, я живу на Васильевском острове. Когда появилась возможность помочь проекту в сохранении витражей, я с радостью влилась, чтобы помочь городу своему. Татьяна Куликова-Коршикова, волонтер

А я переехала в Петербург по любви к Петроградке. Достаточно давно слежу за краеведческими историями, так как я занимаюсь стеклом, витражи в принципе стали близкой темой, я узнала про проект, практически сразу в него влилась. Потому что это классно сохранять такие штуки, это делает город особенным. Мария Журавлева, волонтер

В планах у команды исследовать парадные Адмиралтейского и Центрального района в поисках исторического наследия. Ранее мы рассказывали о витражах, которые сохранились на Васильевском острове. Книгу о них опубликовали в июне прошлого года.

Фото и видео: Piter.TV