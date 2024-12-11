На улице Достоевского восстановили исторические витражи 1906 года

Работы по их реставрации проводились в рамках капитального ремонта фасадов здания.

В парадной жилого дома №10 по улице Достоевского были отреставрированы ценные исторические витражи. Работы проводились в рамках капитального ремонта фасадов здания, – рассказали в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Дом был построен в 1906-м году по проекту Алексея Веретенникова. Сохранилось мало сведений о том, как он выглядел на момент возведения, однако уже в 1974 году реставраторы отметили утрату некоторых архитектурных деталей фасада.

Витражи на лестнице в парадной дома были обустроены 4 года спустя – в 1906-м. Их изготовили специалисты из компании "Франк и К". Перед проведением работ на витражных конструкциях были обнаружены большое скопление грязи, утрата некоторых деталей композиции, а также трещины и ржавчина.

Художники-реставраторы изготовили и заменили утраченные элементы, а также очистили стекла и металлодекор. Потребовалось полностью разбирать витражи и собирать их заново. Теперь в парадной исторического дома, а также со стороны дворового фасада можно любоваться уникальными витражными композициями, которым более 100 лет. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Ранее в Северной столице обсудили меры по реставрации исторических витражей.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга