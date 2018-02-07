Активисты: на доме Петрова утрачены старинные витражи

Историческая ценность исчезла после ремонта фасадов дома.

По данным петербургских активистов, в здании по Пионерской улице,22 пропали исторические витражи. Они были размещены на парадным дома Петрова. Расследование местных жителей показало, что у объектов пропали старинные рамы. Они были заменены на стеклопакеты при ремонте фасадов с июня 2018 года по январь 2019-го.

Отметим, что дом Петрова является объектом культурного наследия в петроградском районе Северной столицы.В КГИОП витражи отмечены как предметы, которые также охраняются вместе со зданием.

По словам градозащитников, они не обнаружили сведений о проведенном историко-культурной экспертизе дома, поэтому согласованной на работы документации по сохранению объекта также не может быть. Соответствующие запросы на предоставление необходимых бумаг направлены в КГИОП.

Напомним, что чиновники рассказали о планах по строительству социальной инфраструктуры в Петербурге на 2019 год.

Фото: петербургские активисты