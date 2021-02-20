Автобус № 14 изменит маршрут с 13 апреля по 31 мая

Автобусы отправятся от станции метро "Выборгская" в объезд по Корпусной улице, улице Красного Курсанта и Новоладожской улице.

С 13 апреля по 31 мая изменят маршрут автобуса № 14 из-за перекрытия движения на Пионерской улице. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы отправятся от станции метро "Выборгская" в объезд по Корпусной улице, улице Красного Курсанта и Новоладожской улице.В пресс-службе отметили, что на Корпусной улице и улице Красного Курсанта вводятся временные остановки автобуса.

Ранее мы писали, что 16 дополнительных автобусов вышли на дороги Петербурга 12 апреля. Это позволило сократить время ожидания с 25 до 16-17 минут.

Фото: Piter.tv

