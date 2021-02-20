16 дополнительных автобусов вышли на дороги Петербурга 12 апреля

Это позволило сократить время ожидания с 25 до 16-17 минут.

Во вторник, 12 апреля, на четыре общественных маршрута в Петербурге вышли 16 дополнительных автобусов, передают в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Они работали на маршрутах №6, 171, 328 и 375. Это позволило сократить время ожидания с 25 до 16-17 минут. С 13 апреля еще три автобуса выйдут на маршруты №356 и №359.

В этом месяце компания отправила 49 дополнительных автобусов на востребованные линии.

Ранее в петербургском транспорте планируют отказаться от бумажных QR-билетов. Поляков добавил, что его стоимость составит 600 рублей + наценка от магазина.

Фото: Piter.tv

