В петербургском транспорте планируют отказаться от бумажных QR-билетов

Поляков добавил, что его стоимость составит 600 рублей + наценка от магазина.

Стало известно, что в городском комитете по транспорту планируют отказаться от бумажных QR-билетов. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил глава ведомства Кирилл Поляков на пресс-конференции ТАСС.

Как рассказал Поляков, власти города поддерживают цифровизацию в сфере транспорта. На сегодняшний день решается вопрос об уходе от кассовых чеков и других бумажных носителей. Для удобства петербуржцев, пока система работает, их продажу начнут в сетевых магазинах. В них можно будет купить билет на поездку. Он будет записываться на специальный носитель, который вмещает 10 поездок.

Поляков добавил, что его стоимость составит 600 рублей + наценка от магазина. Магазины из идеи экономии кассовой ленты не поддержали выписывать разовые билеты.

Ранее мы писали, что с 15 апреля в Петербурге начнут ходить дополнительные пригородные автобусы. Пригородные направления становятся особенно востребованными с началом дачного сезона.

Фото: Piter.tv

