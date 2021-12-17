С 15 апреля в Петербурге начнут ходить дополнительные пригородные автобусы

Пригородные направления становятся особенно востребованными с началом дачного сезона.

Несколько пригородных маршрутов начнут курсировать из Петербурга в пригород с 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Пригородные направления становятся особенно востребованными с началом дачного сезона. Так с 15 апреля будет запущен маршрут №469 от станции метро "Улица Дыбенко" до садоводства "Восход-2". Транспорт будет ходить ежедневно, по выходным будут задействовать дополнительные автобусы.

По маршруту № 488 от ж/д платформы Сергиево до садоводства "Кировец" автобусы будут ездить по будням. Маршрут № 555 будет ходить от метро "Проспект Просвещения" до 45 км автомобильной дороги "СПб-Парголово-Огоньки" будет. Транспорт будет отправляться по пятницам и выходным дням.

Также с 15 апреля трасса маршрута № 13А "ул. Костюшко – "Авиагородок, Академия" будет продлена до конечного пункта "ул. Пилотов, 61".

На что жаловались петербуржцы в первый день транспортной реформы? Собрали основные претензии.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"