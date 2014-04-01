На что жаловались петербуржцы в первый день транспортной реформы? Собрали основные претензии

Горожане отметили, что пока не все автобусы ходили по расписанию.

В первый день апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа. Не все петербуржцы оказались довольны тем, как начался переход к новой транспортной модели. Piter.tv собрал основные жалобы горожан, которые они публиковали в комментариях.

Некоторые пассажиры выразили недовольство тем, что не смогли дождаться автобуса. Такая ситуация возникла с маршрутом №293 на остановке "Новая Охта" и №148 с остановкой "Осиновая Роща". В первом случае, как утверждает Юлия, ей пришлось добираться до работы более двух часов.

Десятки людей ждали на остановке сегодня автобус, маршрутки отменили, а транспорт дать забыли? 40 минут я ждала автобус, и его так и не было. поделилась возмущенная петербурженка.

Также в жалобах отметили автобусы №№112, 290. Последний однажды проехал мимо остановки.

На углу Ириновского и Наставников более 30 минут прождал новый 290 автобус. По итогу автобус проехал на полном ходу мимо остановки. написал Дмитрий.

Жители города обратили внимание на то, что автобусы №25 и №53 ходили не по расписанию.

Кроме того, не все смогли воспользоваться пересадочным тарифом по "Подорожнику" и вместо 50 рублей заплатили 80 рублей.

Горожане хотели бы обратить внимание на то, что не все новые маршруты были отображены на "Яндекс.Картах".

О том, как будет проходить реформа, смотрите в нашем репортаже. Несмотря на то, что некоторые уже сравнивают ее с мусорной, в этот раз изменения будут не такими резкими.

Фото: Piter.tv