Чиновники рассказали о планах по строительству социальной инфраструктуры в Петербурге на 2019 год

В Смольном отчитались об объектах, которые будут созданы или реконструированы.

В Петроградском районе Петербурга появится новая частная школа и учебный корпус университета МЧС России. Разрешение на строительство уже подписано государственным строительным надзором по региону. Новый объект создадут на Лахтинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Кроме этого, утверждена реконструкция научно-лечебного центра Клинической больницы под номером 122. Еще одним заявленным объектом стал детский сад на 190 воспитанников. Его откроют на улице Дмитрия Устинова в Невском районе Северной столицы.

Напомним, что для удобства петербуржцев поликлиники станут работать по вечерам и выходным.

Фото: Piter.tv