Чиновники рассказали о планах по строительству социальной инфраструктуры в Петербурге на 2019 год

В Петроградском районе Петербурга появится новая частная школа и учебный корпус университета МЧС России. Разрешение на строительство уже подписано государственным строительным надзором по региону. Новый объект создадут на Лахтинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.
Кроме этого, утверждена реконструкция научно-лечебного центра Клинической больницы под номером 122. Еще одним заявленным объектом стал детский сад на 190 воспитанников. Его откроют на улице Дмитрия Устинова в Невском районе Северной столицы.
Напомним, что для удобства петербуржцев поликлиники станут работать по вечерам и выходным.
Фото: Piter.tv
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