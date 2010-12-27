  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Чиновники рассказали о планах по строительству социальной инфраструктуры в Петербурге на 2019 год
Сегодня, 13:45
77
lesjasap

Чиновники рассказали о планах по строительству социальной инфраструктуры в Петербурге на 2019 год

0 0

В Смольном отчитались об объектах, которые будут созданы или реконструированы.

В Петроградском районе Петербурга появится новая частная школа и учебный корпус университета МЧС России. Разрешение на строительство уже подписано государственным строительным надзором по региону. Новый объект создадут на Лахтинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Кроме этого, утверждена реконструкция научно-лечебного центра Клинической больницы под номером 122. Еще одним заявленным объектом стал детский сад на 190 воспитанников. Его откроют на улице Дмитрия Устинова в Невском районе Северной столицы.

Напомним, что для удобства петербуржцев поликлиники станут работать по вечерам и выходным.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: реконструкция больницы, строительство корпуса мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий