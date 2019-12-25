Петербуржцы вошли в число самых преданных поклонников "Гарри Поттера"

В этом году "Поттериана" празднует свое 20-летие в России.

В 1997 году английское издательство выпустило первый тираж книги о Гарри Поттере. На прилавках магазинов оказалось всего 500 экземпляров. Спустя три года произведение Джоан Роулинг появилось в продаже в России.

В настоящий момент в свет вышли семь книг о юном волшебнике, который выжил после встречи с тем, кого нельзя называть. Серия романов полюбилась всему миру, в том числе россиянам. Сегодня на сайте объявлений Avito.ru чаще всего ищут книги о Гарри Поттере – этот запрос в соответствующем разделе занимает первое место. Специалисты аналитического центра сервиса выяснили, в каких городах больше всего любят историю, созданную Джоан Роулинг.

Больше всего фанатов Гарри Поттера нашли в Екатеринбурге. Жители этого города ищут книги о юном волшебнике и сувенирную продукцию активнее всего. На втором и третьем месте находятся Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Замыкают топ-5 Воронеж и Москва. Шестое место занял Петербург. За год спрос на книги Джоан Роулинг в Северной столице вырос в 3,5 раза.

В десятку городов, где востребован Гарри Поттер, также вошли Краснодар, Тольятти, Уфа и Ижевск.

Ранее мы писали, что Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере.

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