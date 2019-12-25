Петербуржцы вошли в антирейтинг по заболеваемости в 2020 году

Северная столица оказалась антирейтинге Минздрава, за прошлый год было зафиксировано 217 363 случая. Вместе с ним также вошли Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В воскресенье, 24 июля, стало известно, что Петербург вошел в антирейтинг по заболеваемости в 2020 году, было зафиксировано 217 363 случая, согласно данным статистического сборника Минздрава РФ.

По данным Минздрава, самые здоровые люди живут в Еврейской автономной области, где зарегистрировано 106 049 случаев заболевания, в Кабардино-Балкарской Республике – 97 708, в Чеченской Республике – 94 093 случая. В этих местах зарегистрировано меньше заболеваний из расчета на 100 тысяч населения.

Северная столица оказалась антирейтинге Минздрава, за прошлый год было зафиксировано 217 363 случая. Вместе с ним также вошли Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. По данным сборника Минздрава, в прошлом году россияне перенесли более 229 миллионов болезней.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге на треть выросло число алкомаркетов с начала пандемии.

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