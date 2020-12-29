Петербуржцы снова просят убрать переходы "креветку" и "краба"

Жители Купчино просят заменить надземные переходы обычными переходами с зеброй.

В среду, 27 января, активисты Петербурга подали заявку в рамках проекта "Твой бюджет" на замену надземных переходов на проспекте Славы, которых в народе прозвали "крабом" и "креветкой". Жители Купчино просят заменить их на обычные переходы с зеброй. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Петербуржцы неоднократно жаловались на переходы: они неудобны и не продуманы для маломобильных граждан. Поэтому "краб" и "креветка" не прижились – горожане часто нарушают ПДД, перебегая дорогу в неположенном месте, из-за чего растет число аварий.

Напомним, что неудобные переходы появились в 2014 году. В прошлом году губернатор Петербурга лично ознакомился с проблемой и поручил переработать проект.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут отправлять свои заявки на участие в проекте "Твой бюджет — 2021" с 15 января.

Фото: движение "Красивый Петербург"