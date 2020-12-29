Петербуржцы могут отправлять свои заявки на участие в проекте "Твой бюджет — 2021" с 15 января

Инициативы могут касаться всех районов, кроме тех, что стали победителями в прошлом году.

Комитет финансов Петербурга анонсировал принятие заявок на проект "Твой бюджет - 2021". На реализацию инициатив хотят выделить 120 млн рублей. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Предложить инициативу могут совершеннолетние жители Петербурга, имеющие гражданство РФ. Прописка в городе или конкретном районе значения не имеет. В заявке нужно указать, какую инициативу вы предлагаете и в каком районе. Она может быть как проработанной, так и не содержать конкретных деталей. На первом этапе самое главное ― это показать желание участвовать в проекте.

Разрешается подавать инициативы в разных районах. В этом году будут участвовать шесть районов. Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский участвовать не будут, так как они победили по итогам 2020-го года.

В выборе победителей будут участвовать горожане, но перед этим лучшие инициативы отберут члены бюджетных комиссий. Из-за сложной эпидемиологической ситуации "Твой бюджет" пройдет в онлайн-формате.

Заявки будут приниматься с 09:00 15 января по 15 февраля 2021 включительно на сайте проекта.

В 2020-м году результаты подвели в декабре.

Фото: Piter.TV