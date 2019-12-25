Петербуржцы определили победителей проекта "Твой бюджет ― 2020"

На инициативы выделено более 30 млн рублей.

Горожане определили победителей проекта "Твой бюджет - 2020". Всего на голосовании были представлены 37 инициатив. Отдать свой голос можно было на сервисе "Городской диалог", оно проходило среди держателей "Единой карты петербуржца".

По информации пресс-службы комитета по финансам, в голосовании приняли участи 2670 человек. Победителями стали следующие проекты:

новый пешеходный переход возле Муринского парка;

благоустройство территории перед станцией метро "Парнас";

экологическая акция "Делаем будущее";

проектно-сметная документация для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского проспекта;

ремонт в детском саду №15 Красносельского района;

спортивно–досуговое общественное пространство на базе стадиона "Шторм" в Кировском районе.

На реализацию проектов выделяет 31,6 млн рублей.

Голосование проходило на протяжении 15 дней. Инициативы должны реализовать в течение двух лет.

Ранее Piter.TV рассказал об одном из реализованных проектов ― ограждениях для защиты газонов от автомобилистов на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV