Петербуржцы определили победителей проекта "Твой бюджет ― 2020"

Горожане определили победителей проекта "Твой бюджет - 2020". Всего на голосовании были представлены 37 инициатив. Отдать свой голос можно было на сервисе "Городской диалог", оно проходило среди держателей "Единой карты петербуржца".
По информации пресс-службы комитета по финансам, в голосовании приняли участи 2670 человек. Победителями стали следующие проекты:
новый пешеходный переход возле Муринского парка;
благоустройство территории перед станцией метро "Парнас";
экологическая акция "Делаем будущее";
проектно-сметная документация для создания веломаршрутов и велоперекрестков в районе Комендантского проспекта;
ремонт в детском саду №15 Красносельского района;
спортивно–досуговое общественное пространство на базе стадиона "Шторм" в Кировском районе.
На реализацию проектов выделяет 31,6 млн рублей.
Голосование проходило на протяжении 15 дней. Инициативы должны реализовать в течение двух лет.
Ранее Piter.TV рассказал об одном из реализованных проектов ― ограждениях для защиты газонов от автомобилистов на Васильевском острове.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все