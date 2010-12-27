Петербуржцы вывесили баннер в поддержку осужденных в Ростове за "массовые беспорядки"

Плакат появился на Загородном проспекте.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что в Адмиралтейском районе вывесили баннер в поддержку осужденных в Ростове за "массовые беспорядки". Об этом сообщают местные жители.

Плакат появился на Загородном проспекте.

"На Загородном проспекте вывесили баннер в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова, осужденных в Ростове на 6.5 лет по делу о "массовых беспорядках" из-за чата в телеграме", —сказано в сообщении.

Напомним, что дело Владислава Мордасова и Яна Сидорова началось в далеком 2017 году. Мужчины вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку".

Ранее мы сообщали о том, что эксперт высказался об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых в налоговых преступлениях.

Фото:Протестный Петербург/Telegram