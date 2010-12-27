Эксперт высказался об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых в налоговых преступлениях

До этого избежать тюремного наказания можно было только погасив долги до суда.

Пленум Верховного суда одобрил внесение в Госдуму законопроекта, освобождающего обвиняемых в совершении налоговых преступлений от уголовной ответственности в случае погашения ими ущерба в ходе судебного разбирательства. До этого избежать тюремного наказания можно было только погасив долги до суда.

Эксперты телеграм-канала "Мейстер" считают, что инициатива ВС призвана прекратить избыточное давления на бизнес и уменьшить количество заключенных за налоговые преступления.

Однако это хоть и шаг навстречу бизнесу, но небольшой, – отметили эксперты

В прошлом году за данные преступления было возбуждено 10 тысяч дел, до суда дошли 566 человек. Большая часть дел закрывается до суда, так как бизнесмены соглашаются "поделиться".

Это значит, что новелла хоть и не избавит бизнес от давления, но, по крайней мере, даст шанс самым несговорчивым избежать тюрьмы, – подытожили специалисты

Эксперт: спор с ООН о принадлежности хребта Менделеева может быть решен в пользу России.

Фото: Piter.tv