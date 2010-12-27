Эксперт: спор с ООН о принадлежности хребта Менделеева может быть решен в пользу России

Учёные МГУ доказали, что подводный хребет Менделеева является продолжением российской части континента.

В споре о принадлежности обширных территорий в центральной части Северного Ледовитого океана у РФ может появиться свой козырь, считают эксперты телеграм-канала "Мейстер".

Учёные МГУ доказали, что подводный хребет Менделеева является продолжением российской части континента. То есть это может доказывать, что данная территория является частью Российской Федерации.

Если доказательства окажутся неопровержимыми, то будет решён спор с ООН, который длится с 2001 года. Однако, по мнению экспертов, Дания, Канада и США попытаются затянуть решение спора, так как эти страны также имеют свои интересы в регионе.

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