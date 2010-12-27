Результаты исследований предоставили новые доказательства принадлежности РФ шлейфа в Арктике

Его не хотят признавать российским с 2001 года.

В пятницу, 18 октября, в Санкт-Петербурге прошло заседание Морской коллегии при правительстве, на котором вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Министерству обороны были предоставлены новые факты, доказывающие принадлежность шельфа Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на определение и установление внешней границы с другими странами на территории Ледовитого океана было передана в ООН еще в 2015 году. Для предоставления этого статуса международная организация потребовала дополнительных доводов, объясняющих природу отдельных структурных элементов арктического бассейна.

"На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля" — рассказал Юрий Борисов.

Для получения необходимых геологических данных, министерство обороны дополнительно собрало и проанализировало батиметрические и гравиметрические данные.

Еще в 2001 году Россия продемонстрировала заинтересованность в присоединении присоединении данного шлейфа арктического моря, включающего в себя хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, но ее заявку отколняли из за недостаточного количества научных сведений.

Недавно мы сообщали о запуске реакторов самого мощного ледокола страны.

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